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زحام مرورى بسبب سيارة ملاكى معطلة وإصلاحات بمحور الشهيد

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 10:14 ص
زحام مرورى بسبب سيارة ملاكى معطلة وإصلاحات بمحور الشهيد زحام مروري ــ أرشيفية
كتب ــ عبد الرحمن سيد
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ظهرت كثافات مرورية بدوران أبو بكر بمحور الشهيد بسبب سيارة ملاكى معطلة، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لسحب الكثافات المرورية من الطريق، كما تسببت أعمال إصلاحات لمحور الشهيد فى ظهور تباطؤ حركة السيارات اتجاه محور المشير وسط انتشار الخدمات.
 
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة  بسيارة ملاكى معطلة وأعمال إصلاحات بمحور الشهيد تسببت فى كثافات مرورية، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .
 
 
 

 


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