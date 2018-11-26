رئيس السكة الحديد يتفقد محطة الشرق وكوبرى الليمون ويوجه بتحسين الخدمة

كتب رضا حبيشى

تفقد صباح اليوم المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد محطة الشرق وكوبرى الليمون وبرج الإشارات الرئيسى بمحطة القاهرة (برج الشمال والجنوب) لمتابعة التجهيز اليومى القطارات وانتظام حركة مسيرها وكذا إنتظام العاملين وطوائف التشغيل على أرصفة المحطات وشبابيك التذاكر .

وشدد رئيس الهيئة خلال تفقده عدد من القطارات على المسئولين والجهات الإشرافية ولجان التفتيش وخدمة العملاء بضرورة التواجد المستمر واستصحاب القطارات للعمل على تنمية إيرادات الهيئة ، كما شدد على أعمال النظافة بالمحطات وداخل القطارات بهدف تقديم خدمات أفضل لجمهور المسافرين من الركاب .

وأكد رئيس الهيئة على المسئولين والجهات الإشرافية ولجان التفتيش بضرورة التواجد فى مواقع العمل وقيام كل منهم بمقتضى الواجب الوظيفى بهدف توفير سلامة وأمان حركة مسير القطارات. كما أكد رئيس الهيئة على ضرورة العمل على تحسين مستوى الخدمة من انتظام مواعيد القطارات وتحسين مستوى النظافة بالمحطات والقطارات وإرضاء العميل خلال الفترة القليلة المقبلة.