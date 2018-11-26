النيابة تحيل عاطلين سقطا بكمية كبيرة من الحشيش فى كمين أمنى

كتب عامر مصطفى

أحالت نيابة روض الفرج، برئاسة المستشار شريف محفوظ، رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار حاتم فضل المحامى العام لنيابات شمال القاهرة، عاطلين للمحاكمة الجنائية فى اتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة، بعد انتهاء المدة القانونية لحبس المتهمين على ذمة القضية.

وكشفت التحقيقات التى باشرتها النيابة فى القضية أن الأجهزة الأمنية تلقت معلومات بقيام المتهمين وهم كلا من "محمد.م"، عاطل، وشريكه "أحمد.ف"، عاطل، بالاتجار فى مخدر الحشيش المدرج على جدول المخدرات، وترويجه على عملائهم عن طريق الاتصال.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين أن مأمورية أمنية استطاعت القبض على المتهمين عقب إعداد كمين لهم، وضبط بحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الحشيش بلغت 1000 جرام، وكذلك الهواتف المحمولة المستخدمة للتواصل مع عملائهم، فقررت إحالتهم للمحكمة تمهيدًا لوقوفهم أمام القاضى.