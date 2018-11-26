المركزى للإحصاء: 75.9 مليار جنيه إيرادات قناة السويس فى 9 أشهر

كتبت- هبة حسام

كشف تقرير رسمى حديث صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن إيرادات قناة السويس خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجارى، "الفترة من يناير – سبتمبر 2018"، بلغت ما يعادل 75.9 مليار جنيه.

وبحسب التقرير، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، سجل شهرى مايو وأغسطس 2018 أكثر الأشهر ارتفاعاً من حيث قيمة إيرادات القناة خلال الفترة المشار إليها من العام الجارى، حيث حققت قناة السويس عائدا فى كل شهر منهما بقيمة 8.9 مليار جنيه.

وخلال شهر سبتمبر الماضى "نهاية الفترة المشار إليها"، بلغت إيرادات قناة السويس 8.4 مليار جنيه، بارتفاع 300 مليون جنيه عن الشهر المماثل من العام السابق "سبتمبر 2017"، والذى بلغت الإيرادات خلاله 8.1 مليار جنيه، وبتراجع نحو 500 مليون جنيه عن شهر أغسطس 2018، والذى بلغت إيرادات القناة خلاله 8.9 مليار جنيه.

وبحسب تقرير رسمى صادر عن جهاز الإحصاء حول التطور فى إيرادات قناة السويس على مدار الفترة من يناير – سبتمبر 2018، ننشر عائدات قناة السويس "بالجنيه المصرى" شهر بشهر خلال الفترة المذكورة.

إيرادات قناة السويس خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2018



- 8 مليارات جنيه إيرادات خلال شهر يناير.

- 7.7 مليار جنيه إيرادات خلال شهر فبراير.

- 8.1 مليار جنيه إيرادات خلال شهر مارس.

- 8.4 مليار جنيه إيرادات خلال شهر أبريل.

- 8.9 مليار جنيه إيرادات خلال شهر مايو.

- 8.7 مليار جنيه إيرادات خلال شهر يونيو.

- 8.8 مليار جنيه إيرادات خلال شهر يوليو.

- 8.9 مليار جنيه إيرادات خلال شهر أغسطس.

- 8.4 مليار جنيه إيرادات خلال شهر سبتمبر.

وفى سياق متصل، أشار التقرير الصادر عن جهاز الإحصاء إلى أعداد السفن وناقلات البترول العابرة لقناة السويس خلال شهر سبتمبر الماضى، والتى بلغت 1107 سفينة، بالإضافة إلى 394 ناقلة بترول، بإجمالى حمولة بلغت 94 مليون طن.

ومقارنة الشهر المماثل من العام الماضى، ارتفعت أعداد السفن وناقلات البترول العابرة لقناة السويس، حيث سجلت فى سبتمبر 2018 الأعداد المذكورة فى الفقرة السابقة، فيما بلغت فى سبتمبر 2017 نحو 1074 سفينة و 383 ناقلة بترول.