القبض على أحد العناصر الإجرامية الخطرة وبحوزته فرد خرطوش

كتب محمود عبد الراضى - دينا الحسينى

ألقت مديرية أمن القليوبية، القبض علي أحد العناصر الإجرامية الخطرة وبحوزته فرد خرطوش ،كانت قوة أمنية تابعة لمباحث مركز شرطة بنها قد تمكنت من ضبط محمد .أ. م، 28 سنة،عاطل، ومقيم بدائرة المركز أحد ذيول التشكيلات العصابية، مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتى " تشكيل عصابى سرقات ، سرقة دراجة "، وهارب من المراقبة على ذمة قضية سرقة وسلاح ، ومطلوب التنفيذ عليه فى حكمين حبس فى قضيتى "كسر مراقبة ".

وزته فرد خرطوش، و3 طلقات خرطوش من ذات العيار، وبمواجهته إعترف بحيازته للسلاح النارى، بقصد إستخدامه فى ممارسة نشاطه الإجرامى ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.