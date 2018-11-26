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الإثنين، 26 نوفمبر 2018 02:27 م
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"الصحة العالمية" ترسل بعثة عاجلة لإغاثة النازحين فى نينوى شمال العراق

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 02:23 م
"الصحة العالمية" ترسل بعثة عاجلة لإغاثة النازحين فى نينوى شمال العراق نازحون عراقيون ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
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أرسلت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، بعثة عاجلة لمخيمات القيارة وجدعة للنازحين العراقيين لتقييم الوضع الصحى للسكان المتضررين من الأمطار الغزيرة التى تسببت فى حدوث فيضانات فى نينوى شمال العراق.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية فى العراق أدهم رشاد، فى بيان أوردته قناة "الإخبارية" العراقية، إنها "أرسلت بعثة عاجلة إلى مخيمات القيارة وجدعة للنازحين فى محافظة نينوى لتقييم الوضع الصحى للسكان المتضررين من الأمطار الغزيرة التى تسببت فى حدوث فيضانات مفاجئة فى عدد من المخيمات فى المحافظة".

وأضاف أن "السيول تسببت فى فقدان عشرات الآلاف من الأسر لجميع ممتلكاتها وأصبحت بحاجة إلى تدخلات عاجلة لتأمين الغذاء ومياه الشرب والأدوية ومستلزمات النظافة".

ولفت إلى أنه "تم الإبلاغ عن زيادة فى عدد الحالات المصابة بعدوى الجهاز التنفسى فى المخيمات التى زارتها البعثة"، مبينة أن "تم الطلب من شركاء الصحة فى تلك المناطق مراقبة الوضع والإبلاغ فورا عن أى تغيير فى معدل الأمراض المعدية من خلال نظام شبكة الإنذار المبكر الخاص بمنظمة الصحة العالمية".

وأشار إلى أن "منظمة الصحة العالمية تعمل بشكل وثيق مع الشركاء والسلطات الصحية المحلية للتعامل مع حالة الطوارئ هذه وتوفير الاحتياجات الصحية واحتياجات الصرف الصحى الملحة لآلاف الأسر المتضررة جراء السيول فى محافظات نينوى وصلاح الدين"، لافتا إلى أن "الوضع يتطلب جهودا إنسانية جماعية ورد فعل سريع للتقليل من المخاطر واحتواء الضرر".

وأوضح أنه "تم إيصال شحنة من الإمدادات الطبية والمستلزمات الصحية إلى مخيمات النازحين فى القيارة، كما أن سيارات الإسعاف فى طريقها إلى مناطق المتضررة فى مختلف المحافظات".

 


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