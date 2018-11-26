الداخلية المكسيكية: سنرحل مهاجرين اقتحموا الحدود الأمريكية

مكسيكو سيتى (أ ش أ)

أعلنت وزارة الداخلية المكسيكية، اليوم الاثنين، إنها سوف ترحل 500 مهاجر حاولوا اقتحام الحدود الأمريكية .

وقالت الوزارة فى بيان لها - حسبما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) اليوم - إنه " تم القبض على مجموعة من المهاجرين بعد محاولتهم عبور الحدود بعنف و بصورة غير قانونية" .

وأظهر تسجيل بالفيديو عشرات الأشخاص، من بينهم نساء وأطفال، يتوجهون صوب الحاجز الذى يفصل البلدين بالقرب من بلدة تياخوانا، حيث قام حرس الحدود الأمريكى بتفريق المهاجرين باستخدام الغاز المسيل للدموع.

كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد هدد بإغلاق الحدود مع المكسيك بشكل تام إذا خرجت الحالة المتعلقة بأزمة قوافل الهجرة إلى بلاده عن نطاق السيطرة، ووقع مرسوما يعطى الضوء الأخضر للعسكريين المنتشرين عند الحدود باستخدام الأسلحة ضد المهاجرين فى الحالات الطارئة.