التعليم تسدد المصروفات المدرسية لطالب ترك الدراسة بسبب ظروفه المادية

قال أحمد صابر، المستشار الإعلامى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة تحقق فى الشكوى الخاصة بالطالب الذى يعانى من إعاقة حركية بمحافظة قنا وترك الدراسة لعدم قدرته دفع المصروفات، وذلك بإدارة أبو تشت التعليمية محافظة قنا، و التى مضمونها أن الطالب ترك دراسته لعدم إستطاعته دفع المصروفات المدرسية، ورفض الإدارة التعليمية إعفائه من مبلغ المصروفات، واحتياجه أيضا إلى دراجة أتوماتيك خاصة بالمعاقين.

وأوضح صابر أن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، أكد أنه بناء على توجيهات مباشرة مع الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم، تقرر التحقيق فى تلك الواقعة وتكليف مديرية التربية والتعليم بقنا بسداد الرسوم الدراسية الخاصة بالطالب وهذا ما تم بالفعل وجارى التنسيق مع الشئون الإجتماعية لشراء الجهاز المتفق مع حالته، حسب الشهادة الصحية.