video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 26 نوفمبر 2018 08:13 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الأوقاف تعلن أسماء المرشحين لاختبارات الايفاد للدعاة

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 07:27 م
الأوقاف تعلن أسماء المرشحين لاختبارات الايفاد للدعاة محمد مختار وزير الاوقاف
كتب إسماعيل رفعت
إضافة تعليق

أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء من لهم حق دخول الاختبار التحريري من بين المتقدمين لشغل وظيفة (مدير إدارة – مفتش – رئيس قسم) بالمديريات الإقليمية والإدارات الفرعية التابعة لها، يومي السبت والأحد 8 و 9 / 12 / 2018م بمسجد النور بالعباسية في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا.

 

وأكدت الوزارة فى بيان لها على ضرورة اصطحاب ما يلي :

أصل بيان حالة وظيفية حديث ومعتمد من المديرية موضحا به ( تاريخ الميلاد – مباشرة العمل – تقارير الكفاية عن ثلاث سنوات سابقة – الجزاءات الموقعة عليه ولو تم محوها)

صورة معتمدة من شهادة الدكتوراه للمتقدم لوظيفة مدير إدارة أو الماجستير للمتقدم لوظيفة مفتش .

صورة معتمدة من قرار تكليفه بعمل مدير إدارة ( للمتقدمين لوظيفة مدير إدارة ) مدون به أنه مازال مكلفا بالعمل حتى تاريخه ولم يلغ قرار تكليفه .

إقرار من المتقدم (لمن كان سبب ترشحه التميز) بأنه من الأئمة المتميزين مع ذكر سبب التميز (إمام متميز- إدارة إشرافية – إيفاد – قراءة حرة ) مع بيان سنة النجاح في التميز .

اصطحاب بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية مع تقديم صورة منها.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأوقاف: نسير وفق خطة محكمة ومتجددة لنشر الفكر الإسلامى الوسطى

وزارة الاوقاف

تعينات

ايفاد




لا تفوتك
لعبة "PUBG" بوابة خلفية لتنظيم داعش لاستقطاب الشباب العربى

لعبة "PUBG" بوابة خلفية لتنظيم داعش لاستقطاب الشباب العربى

وزير التعليم يقرر تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى

وزير التعليم يقرر تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى

ماذا يحتاج الأهلي للعودة إلى عرش أفريقيا؟.. شطة يجيب

ماذا يحتاج الأهلي للعودة إلى عرش أفريقيا؟.. شطة يجيب

فيلم Ralph Breaks the Internet يحقق 51 مليون دولار فى 4 أيام

فيلم Ralph Breaks the Internet يحقق 51 مليون دولار فى 4 أيام

الرى: إضافة 39 وحدة طوارئ لمحطات غرب الدلتا وجاهزون للسيول

الرى: إضافة 39 وحدة طوارئ لمحطات غرب الدلتا وجاهزون للسيول

ارتفاع صادرات مصر غير البترولية 6.7 % لتسجل 18.6 مليار دولار

ارتفاع صادرات مصر غير البترولية 6.7 % لتسجل 18.6 مليار دولار

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة