الأوقاف تعلن أسماء المرشحين لاختبارات الايفاد للدعاة

كتب إسماعيل رفعت

أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء من لهم حق دخول الاختبار التحريري من بين المتقدمين لشغل وظيفة (مدير إدارة – مفتش – رئيس قسم) بالمديريات الإقليمية والإدارات الفرعية التابعة لها، يومي السبت والأحد 8 و 9 / 12 / 2018م بمسجد النور بالعباسية في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا.

وأكدت الوزارة فى بيان لها على ضرورة اصطحاب ما يلي :

أصل بيان حالة وظيفية حديث ومعتمد من المديرية موضحا به ( تاريخ الميلاد – مباشرة العمل – تقارير الكفاية عن ثلاث سنوات سابقة – الجزاءات الموقعة عليه ولو تم محوها)

صورة معتمدة من شهادة الدكتوراه للمتقدم لوظيفة مدير إدارة أو الماجستير للمتقدم لوظيفة مفتش .

صورة معتمدة من قرار تكليفه بعمل مدير إدارة ( للمتقدمين لوظيفة مدير إدارة ) مدون به أنه مازال مكلفا بالعمل حتى تاريخه ولم يلغ قرار تكليفه .

إقرار من المتقدم (لمن كان سبب ترشحه التميز) بأنه من الأئمة المتميزين مع ذكر سبب التميز (إمام متميز- إدارة إشرافية – إيفاد – قراءة حرة ) مع بيان سنة النجاح في التميز .

اصطحاب بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية مع تقديم صورة منها.