الأمن الفيدرالى الروسى يقتاد 3 سفن حربية أوكرانية إلى شرقى القرم

موسكو(أ ش أ)

أعلن الأمن الفدرالى الروسى أن السفن الأوكرانية الثلاث التى احتجزها لانتهاكها الحدود البحرية قبالة جمهورية القرم الروسية أمس، تم اقتيادها إلى ميناء مدينة كيرتش شرقى القرم.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الاثنين، عن مسئول فى فرع الأمن الفدرالى الروسى فى القرم قوله إنه تم رفع دعوى جنائية وفقا لأحكام القانون الجنائى الروسى الذى يعاقب على اجتياز الحدود الروسية بصورة لا شرعية.

وأضاف المسؤول الروسى أن ثلاثة عسكريين أوكرانيين أصيبوا بجروح طفيفة أثناء احتجاز السفن، وأن الجانب الروسى قدم لهم الإسعافات اللازمة وهم بحالة صحية جيدة.

وكان الأمن الفدرالى الروسى قد أعلن فى وقت سابق عن احتجاز السفن الحربية الأوكرانية الثلاث التى انتهكت المياه الإقليمية الروسية فى البحر الأسود، بعد إطلاق النار عليها لإجبارها على التوقف.