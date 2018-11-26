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اتحاد الغرف السياحية: الانتخابات 15 يناير بقرار وزيرة السياحة

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 12:21 م
اتحاد الغرف السياحية: الانتخابات 15 يناير بقرار وزيرة السياحة هالة الخطيب مدير الاتحاد المصري للغرف السياحية
كتبت آمال رسلان
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أكدت هالة الخطيب، مدير  الاتحاد المصرى للغرف السياحية، أن الاتحاد  تلقى أمس الأحد، القرار الوزارى رقم 617 لسنة 2018 بشأن الدعوة لانتخابات الاتحاد المصرى للغرف السياحية فى 15 يناير 2019.
 
تنص المادة من القرار المذكور أن تتم الانتخابات العاشرة صباحا يوم 15 يناير 2019 بأحد فنادق القاهرة وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى فى الموعد المحدد تعقد الجمعية العمومية لهذة الانتخابات بعدها  بساعة وتكون صحيحة باي عدد، ويبداء الاتحاد  في تلقي طلبات الترشح في عضوية مجلس إدارته ابتداء من 28 نوفمبر الجارى حتى يوم 4 ديسمبر القادم، وفي اليوم التالي ٥ ديسمبر سيتم إرسال كافة الطلبات للجنة المشرفة علي الانتخابات والتي سيصدر بشأنها قرارا وزاريا يحدد أعضاء  اللجنة والمشاركين.
 
فى حين سيبدأ فحص الأوراق والطعون وعرض كشوف المرشحين المقبولين خلال الفترة من 5 ديسمبر إلى 11 ديسمبر وتقدم طلبات التنازل وكذلك الطعون على المرشحين والمستبعدين إلى اللجنة العامة المشرفة خلال الفترة من 12 ديسمبر وحتى 18 ديسمبر ويتم البت فى الطعون 25 ديسمبر.
 
 

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