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الإثنين، 26 نوفمبر 2018 05:05 م
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إيطاليا تؤكد التزامها العمل على تعزيز المساواة بين الجنسين محاربة عنف المرأة

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 04:54 م
إيطاليا تؤكد التزامها العمل على تعزيز المساواة بين الجنسين محاربة عنف المرأة العنف ضد المرأة
ريهام عبد الله
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أكدت إيطاليا على التزامها المرتكز على قناعة ثابتة بالعمل على تعزيز المساواة بين الجنسين ومحاربة جميع أنواع التفرقة والعنف ضدّ النساء، فهى تندرج بالنسبة لها أيضاً فى جملة مواضيع ذات أولوية بالنظر إلى ولايتها الممتدة على 3 سنوات فى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التى ستبدأ فى يناير 2019، وفقا لبيان نشرته السفارة الإيطالية فى مصر.

 

السفارة الإيطالية
السفارة الإيطالية

 

وتشارك وزارة الشؤون الخارجية فى حملة التوعية "نساء الأمم المتحدة" الخاصة بوضع المرأة التى تنظمها الأمم المتحدة تحت شعار "لوّنوا العالم باللون البرتقالى" والتى ستُنشَر على مواقع التواصل الاجتماعى تحت عنوان "اسمعنى أيضاً"، وهى تهدف إلى تسليط الأضواء على شهادات الناشطات وأخبارهنّ بهدف الوقاية من مختلف أشكال العنف ضدّ النساء.

 

وتابع البيان :"الشبكة الدبلوماسية-القنصلية الإيطالية بأكملها ستشاطر جميع المهتمين بالأمر حملة "لوّنوا العالم باللون البرتقالي" على مواقعها وشبكات التواصل الإجتماعي التابعة لها التي بدأت فى الخامس والعشرين من نوفمبر الجاري وتُختَتم في العاشر من ديسمبر المقبل، وهو موعد الاحتفال باليوم الدولي لحقوق الإنسان.


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