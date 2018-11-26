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إلغاء أكثر من 1240 رحلة جوية فى أمريكا بسبب عاصفة ثلجية

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 08:37 ص
إلغاء أكثر من 1240 رحلة جوية فى أمريكا بسبب عاصفة ثلجية عاصفة ثلجية
رويترز
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قال خبراء الأرصاد الجوية إن الكثير من المسافرين لقضاء العطلات فى الولايات المتحدة تقطعت بهم السبل فى المطارات فى اليوم الأخير من عطلة عيد الشكر بعد إلغاء ما يربو على 1240 رحلة جوية بسبب عاصفة ثلجية اجتاحت الغرب الأوسط.

وقال بوب أورافيك أحد خبراء الطقس فى هيئة الطقس الوطنية إنه تم إصدار تحذيرات بهبوب عاصفة ثلجية فى المناطق من شمال شرق كنساس إلى شيكاغو حيث يتساقط الثلج بالفعل فى بعض المناطق بما فى ذلك كنساس ووسط ميزورى وجنوب شرق نبراسكا وجنوب أيوا.

وكانت سرعة الرياح المصاحبة للعاصفة تتراوح ما بين 48 إلى 56 كيلومترا فى الساعة. ومن المتوقع أن يصل ارتفاع الثلوج إلى ما بين 15 إلى 30 سنتيمترا فى هذه المناطق.

وطبقا لموقع فلايت أوير.كوم، فقد ألغيت أكثر من 1240 رحلة متوجه من وإلى الولايات المتحدة حتى مساء الأحد.

 

 

 


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