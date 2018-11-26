إزالة 36 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بقرية توماس وعافية بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلة لمركز ومدينة إسنا بالتعاون مع الإدارة الزراعية بإسنا حملة مكبرة لإزالة التعديات بقرية توماس وعافية على الرقعة الزراعية، حيث تم إزالة 40 حالة من بينهم 36 حالة صادر لها قرارات إزالة، و4 حالات في المهد بإجمالي مساحة 10 أفدنة عبارة عن أسوار ومباني بالطوب الأبيض ومونة الاسمنت بمنطقة توماس وعافية.

وأكد محمد سيد سليمان رئيس المركز على رؤساء القرى بإزالة أي تعديات في المهد، مؤكداً أن الرقعة الزراعية وأملاك الدولة خط أحمر، ولن يتهاون مع المخالفين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تنفيذا للخطة التي وضعها محمد سيد سليمان رئيس المركز، وبناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المدن بإزالة جميع التعديات في المهد.

من ناحية أخرى قاد رجال مجلس مدينة الطود بمحافظة الأقصر برئاسة العميد محمد ابراهيم عياد رئيس المدينة، حملات نظافة وتجميل بالتنسيق مع قسم الحملة الميكانيكيه، وذلك برفع الأتربة والمخلفات المتراكمة بمنطقة نجع مكي، حيث باشرت الحملة أعمالها بداية من ميدان المدينة الشبابيه بالطود مارا بمدرسة نجع مكي متجها لشارع مدرسة الصنايع ثم منتهيا بمدرسة الزراعة بمدينة الطود .

وأسفرت جهود تلك الحملات م عن رفع مايقرب من 25 طن أتربة ومخلفات بجوانب الطرق والشوارع بتلك المنطقة، ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتعليمات من المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، بإستمرارية أعمال النظافة والتجميل ورفع الأتربة والمخلفات المتراكمة بالطرق الرئيسية والفرعية بمركز الطود.