"أوقاف السويس" تنظم 28 لقاءً بالمدارس والمساجد عن "رسول الإنسانية"

السويس - السيد فلاح - الإسكندرية: أسماء على بدر

واصلت مديرية أوقاف السويس للأسبوع الثالث فعاليات حملة رسول الإنسانية بقيادة الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس بتنظيم عدد ٢٨ لقاءًا بالمدارس والمساجد ضمن مبادرة حملة رسول الإنسانية تحت عنوان للتعريف برسول الإنسانية صلي الله عليه وسلم في شهر مولده.

وقال الشيخ محمد عجمي محمود، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس امتدادًا لحملة رسول الإنسانية وفي إطار الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف تم عقد 18 لقاء بمساجد مختلفة في جميع الإدارات الفرعية الخمس شارك فيها ٥٤ إمامًا وخطيب من عماء أوقاف السويس ليعيش الناس في رحاب رسول الله وتعريفًا برسول الله معرفة تليق بقدر رسول الله.

قال أيمن مهران، مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية أوقاف السويس، وفي سياق حملة رسول الإنسانية للأسبوع الثالث وبالتنسيق مع سلمي الشاعر، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس تم عقد عدد عشرة لقاءات بالعديد من المدارس في جميع أحياء المحافظة الخمس علي مختلف المراحل الدراسية "الثانوي، والإعدادي، والابتدائي" وشارك في هذه اللقاءات العديد من ائمة وعلماء اوقاف السويس مشاركة من اوقاف السويس في تربية اولادنا علي اخلاق رسول الله الذي قال ربنا في حقه " وانك لعلي خلق عظيم " ومعالجة للعديد من المشكلات التي تنشأ بين طلبة المدارس بمختلف مستوياتها علي كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بفكر وسطي سمح معتدل.

وتابع مهران أن وكيل وزارة الأوقاف بالسويس الشيخ محمد عجمي محمود شدد علي ضرورة تنشيط هذة اللقاءات بالمساجد والمدارس تعريفًا بمنهج رسول الله ولنشر الفكر الوسطي السمح.



وفى محافظة الإسكندرية، احتفلت مديرية الأوقاف بالإسكندرية اليوم، بتكريم المكفوفين والقاء محاضرة دينية بقاعة المناسبات بمسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية وذلك ضمن الخطة الدعوية لشهر ربيع وضمن احتفاليات المولد النبوى تحت عنوان "رسول الانسانية".

وتأتى الفاعلية برعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وبحضور توجيهات الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة أوقاف الإسكندرية والدكتور عبد الرحمن نصار وكيل المديرية، و الشيخ حسن عبد البصير مدير الدعوة.

وتتضمن الفاعلية محاضرة بعنوان رسول الانسانية، وتبين كيف احتفل نبي الإسلام بالمعاقين ووقف إلى جوارهم ورفع شأن ذوى الاحتياجات الخاصة وفي وقت كانت العنصرية الطبقية منتشرة في العرب خاصة والعالم عامة فجاء رسول الإنسانية ليناصر الضعفاء ويجعلهم سببا لدخول الجنة وسببا لسعة الأرزاق ونصرة المجتمعات.