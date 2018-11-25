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وزير العدل البحرينى يعلن نتائج الدور الأول من الانتخابات النيابية

الأحد، 25 نوفمبر 2018 01:09 م
وزير العدل البحرينى يعلن نتائج الدور الأول من الانتخابات النيابية انتخابات البحرين
أ ش أ
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أعلن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني ، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، اليوم الأحد، النتائج النهائية للانتخابات النيابية والبلدية في الدور الأول التي جرت أمس السبت.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية التي بثت النبأ عن الوزير قوله ، إن نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية بلغت نحو 67 % ، و نحو 70 % للانتخابات البلدية، مشيرا إلى أن نتائج الانتخابات النيابية في محافظة (المنامة ) أسفرت عن فوز أحد المرشحين بالدائرة الأولى فيها، فيما تجرى الإعادة في الدوائر التسع الأخرى، وكذلك في محافظة "المحرق " حيث فاز أحد المرشحين بالدائرة الرابعة والسادسة وتجرى الإعادة في الدوائر الست الأخرى.

وفاز في المحافظة الشمالية، بالدائرة الثانية إحدى المرشحات ، وأحد المرشحين في الدائرة السادسة ، فيما تجرى جولة الإعادة في الدوائر العشر الأخرى، وفي المحافظة الجنوبية تجرى جولة الإعادة في ست دوائر انتخابية .

وأشار الوزير إلى أن نتائج الانتخابات البلدية في محافظة المحرق أسفرت عن فوز ثلاثة مرشحين في الدوائر : الثانية والسادسة، والثامنة، فيما تجرى الإعادة في الدوائر الخمس الأخرى.

وفاز في المحافظة الشمالية، بالدائرة الثانية ، إحدى المرشحات "بالتزكية"، فيما تجرى الإعادة في الدوائر الإحدى عشر الأخرى، وفي المحافظة الجنوبية فاز ثلاثة مرشحين في الدوائر : السابعة ، والثامنة والعاشرة "بالتزكية"، فيما تجرى الإعادة في الدوائر السبع الأخرى.

 


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