نقابة الصيادلة تقيم عزاء الصيدلى أحمد طه بمسجد عمر مكرم

كتبت آية دعبس

نظمت نقابة الصيادلة مساء اليوم ، عزاء الصيدلى أحمد طه، الذى وافتة المنية فى السعودية ، بعدما تعدى عليه مواطن سعودى بسلاح أبيض .

شارك في العزاء الذي أقيم بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير، الدكتور محي الدين عبيد، نقيب عام صيادلة مصر، رئيس إتحاد الصيادلة العرب، وأعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء وأعضاء المجالس الفرعية والعديد من الصيادلة الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء لأسرة الصيدلى أحمد طه ، تأكيدا على تضامن الصيادلة واستنكارهم لما حدث. خاصة بعد دعوة النقيب العام لجموع الصيادلة للمشاركة فى العزاء ، كما شارك في العزاء كل من الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب و أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب.