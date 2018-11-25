معارض الكتب بأسوان منارة لنشر الثقافة والمعرفة وسلاح لمواجهة التطرف "صور"

تتوالى معارض الكتب بأسوان، وخاصة معارض الكتب التى تنعقد فى جامعة أسوان، حيث تحتفى هذه الأيام جامعة أسوان بالمعرض السنوى للكتاب الذى نظمته الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع جامعة أسوان، للعام الثانى على التوالى.

تعد معارض الكتب بأسوان منارة ثقافية وسلاح لمواجهة التطرف فضلا عن أن المعارض مناسبة لظروف الطلاب، وتضم كتبا فى مختلف المجالات الثقافية والعلمية والتاريخية. وتساهم فى نشر الثقافة والعلم والمعرفة والآداب والفنون بين طلاب جامعة أسوان وأبناء محافظة أسوان التى تم إعلانها مؤخراً عاصمة للشباب الأفريقى.

ويضم المعرض أكثر من 20 الف كتاب فى مختلف المعارف العامة والفنون والآداب بأسعار مخفضة ومدعمة من الدولة، وذلك من أجل نشر الثقافة بين طلاب الجامعة علاوة على توفير الكتب والمراجع العلمية التى يحتاجها الطلاب فى الدراسة وإعداد الابحاث المختلفة.

ويشارك فيه المعرض جميع قطاعات وزارة الثقافة بالتعاون مع الهيئة المصرية للكتاب وهى الهيئة العامة لقصور الثقافة وصندوق التنمية الثقافية والمجلس الأعلى للثقافة لنشر الثقافة والمعرفة.

فيما يناشد رواد معرض الكتاب بجامعة أسوان بالتواجد الدائم لفعاليات معارض الكتب وإتاحة الفرصة لعرض النتاج الثقافى الأفريقى لتبادل الثقافات بين أبناء القارة.

بداية يقول " أبو الحسن عبد الهادى " مدرس وشاعر إن معرض الكتاب فى الجامعة يساعد الطلاب فى تنمية الأفكار وعلى كتابة الأبحاث وتنمية مهارة الإبداع وتنمية المواهب وتدريب الطلاب على أهمية إختيار الكتاب والتعرف على كتاب جدد والمقارنة بين الأفكار وتزويد مكتبة الطالب الخاصة.

ويؤكد " حمدى العقيلى " باحث على ضرورة زيادة المشاركات من قبل دور النشر فى معرض الكتاب بجامعة أسوان فى الدورة القادمة وتوفير كتب ومراجع لخدمة طلاب الدراسات الأفريقية والدراسات العليا بمختلف الكليات.

ويقترح "محمد الشريف" من جمهور المعرض بأن يتم تعميم المعرض وإقامته بشكل دورى، فضلاً عن عرض الرسائل التعليمية بجانب كافة إصدارات وزارة الثقافة والقصص والروايات ودواوين الشعر وضرورة تشجيع الطلاب والطالبات على اللإطلاع على الجديد فى العلم والمعرفة.



رواد معرض الكتاب



المعرض السنوي



جانب من المعرض



معرض الكتاب المقام بمقر الجامعة فى مدينة اسوان الجديدة



جامعة أسوان



معارض الكتب بأسوان منارة لنشر الثقافة والمعرفة



جمهور المعرض



لمعرض يضم أكثر من 20 الف كتاب



أجنحة المعرض



زوار المعرض



الكتب المتنوعة فى شتى مجالات المعرفة