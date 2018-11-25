مصر الخير: جمعنا 80 ألف جنيه لحالة الطفلة "أروى" فى بداية أول يوم

كتب أيمن رمضان

قالت المهندسة أمل مبدى، رئيس قطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير، إن الأطباء أكدوا أن حالة الطفلة أروى تتطلب إجراء عملية الزرع خارج البلاد، مشيرة إلى أن حساب الطفلة فى أول يوم له بلغ أكثر من 80 ألف جنيه.

وأضافت أمل مبدى، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر فضائية "on e"، أن الحالة تحتاج إلى أكثر من مليون جنيه، مشددة على أن مصر الخير ستتواصل مع الدكتور مجدى يعقوب من أجل الاستفادة منه فى إجراء العملية فى الخارج من خلال علاقاته، وتابعت:" الرقم السريع 16140 اللى يتصل يقول أنا بتبرع لحالة أروى".

وكان وائل الإبراشى قد عرض خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "on e"، أمس السبت تقرير عن معاناة الطفلة "أروى" التى تعانى من تضخم فى عضلة القلب منذ أن كانت رضيعة، ورغم إجرى عدة عمليات لها، إلا أنها مازالت تحتاج إلى عملية زرع قلب.

ووفق التقرير، ظهرت أسرة الطفلة "أروى"، وهم يؤكدون أنهم ليس فى مقدورهم تحمل مصروفات عملية زرع القلب كونها تقترب من 70 ألف دولار، مؤكدين أن طفلتهم تعانى من شبح الموت ويأملون فى إنقاذها.