محافظ جنوب سيناء يختتم القمة السادسة للتنوع البيولوجى

اختتم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، فعاليات القمة السادسة للتنوع البيولوجى للمدن والحكومات دون الوطنية والتى عقدت فى المدة من 23-24 نوفمبر 2018 بالتوازى وعلى هامش المؤتمر الرابع عشر لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى الذى التأم فى شرم الشيخ الجميلة بمصر الحضارة والتاريخ والأمن والأمان خلال الفترة من 17-29 نوفمبر 2018 .

وقال المحافظ فى كلمته لا يسعنى إلا أن أتقدم بخالص الشكر وجزيل التقدير والامتنان بدايةً إلى فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية لرعاية سيادته وافتتاحه هذا المؤتمر الهام للأطراف والذى انعقدت القمة السادسة بالتوازى معه وهو الأمر الذى يعكس اهتمام مصر قيادةً وحكومةً وعلى كافة المستويات بالحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجى.

كما بالشك للدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة ومسئولى وزارة البيئة على العمل الدءوب والإنجاز الرائع لدعم تنظيم وإنجاح القمة السادسة للتنوع البيولوجى، وشكر المشاركين من كافة المنظمات الدولية والإقليمية وخاصةً الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة التى عملت بإخلاص وتفانى فى دعم ومساندة محافظة جنوب سيناء فى إنجاز وإنجاح القمة السادسة وأخص بالشكر ودون الحصر منظمة إيكلى وكذا سكرتارية وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى وشبكة المدن والحكومات المحلية ودون الوطنية للتنمية المستدامة وكافة المنظمات التى ساهمت فى هذا النجاح.

وتقدم بالشك أيضاً لجميع السيدات والسادة الضيوف والزملاء الأعزاء الذين منحونا الشرف بمشاركتهم فى فعاليات القمة السادسة وخاصةً السيدات والسادة الموقرين الذين ساهموا فى إثراء جلسات ونقاشات وفعاليات القمة السادسة.

ووعد بمواصلة العمل بمنتهى الجد والتعاون من أجل التنمية المستدامة والحفاظ على التنوع البيولوجى وإدماج تلك الفلسفة والرؤية فى كافة خططنا وبرامجنا فى شتى المجالات.

كما وعد بمواصلة التنسيق والتعاون والعمل المشترك مع كافة الشركاء للحفاظ على التنوع البيولوجى، وأشاد بالدور الإيجابى العظيم للرفاق والزملاء من منظمة إيكلى وسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة للأطراف للتنوع البيولوجى فإننى أتشرف بأن أفوض عنى أحد الزملاء الأعزاء الأفاضل من تلك المنظمتين للتكرم بقراءة وإعلان البيان الختامى بيان شرم الشيخ للعمل المحلى ودون الوطنى من أجل الطبيعة والإنسان.

وتلقى المحافظ التهانى من كافة المشاركين الدوليين لحسن التنظيم وحفاوة الاستقبال ونجاح القمة السادسة بمدينة شرم الشيخ.