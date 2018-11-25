محافظ أسيوط يطالب بحصر جميع الدارسين والمعلمين بفصول محو الأمية

أسيوط- ضحا صالح

وجه اللواء جمال نور الدين ، محافظ أسيوط ، بحصر جميع الدارسين والمعلمين بفصول محو الامية وإجراء احصائية للفصول الجديدة تحت الانشاء وكتابة تقرير اسبوعى بما تم انجازه من مجهودات لفتح فصول محو الامية بجميع القرى والنجوع بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى والمؤسسات الدينية .

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا لهيئة محو الامية بالمحافظة بحضور المهندس عمرو عبد العال ، نائب المحافظ ، والعميد مصطفى عبد الله ، رئيس جهاز محو الامية وتعليم الكبار بالمحافظة وصلاح فتحى ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة والمهندس محمد محمود ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة.

وأكد محافظ أسيوط، خلال الاجتماع، على التنسيق الذى تم مع بعض المؤسسات والجهات المانحة لصرف حوافز ومكافأت عينية ومادية للدارسين وللمعلمين بفصول محو الامية لحثهم على اجتياز الدورات بنجاح والسير قدمًا فى تعليم الكبار تفعيلًا لمبادرة الرئيس السيسى بإعلان عام 2019 عام التعليم وخطة الدولة بإعلان مصر خالية من الأمية عام 2030م.

يذكر أن محافظ أسيوط ، أعلن عن توفير فرص جديدة لشباب الخريجين وجميع العاملين بالدولة من خلال فتح فصول محو الأمية وتعليم الكبار بجميع قرى ومراكز المحافظة والاستفادة من المنح والمكافآت المقدمة للمعلمين بتلك الفصول وقدرها 300 جنيه عن الدارس الناجح بحد أدنى 10 دارسين بالفصل الواحد فى دورة مدتها 3 أشهر بالتنسيق مع مديريات الخدمات بالمحافظة لتوفير أماكن تلك الفصول على أن يتقدم الخريج إلى مديرية القوى العاملة بالمحافظة لتسجيل بياناته الشخصية والتنسيق مع هيئة تعليم الكبار بالمحافظة بعنوانها الكائن بالدور الأول بعمارة الأوقاف بميدان المجذوب بحى غرب أسيوط وفتح الفصول بالمدارس ومراكز الشباب والرياضة ودور العبادة "فترة مسائية" وعمل دعاية وإعلان لتلك البرامج بدور العبادة ومختلف المؤسسات لخفض نسبة الأمية بالمحافظة وتفعيل دور الرائدات الريفيات.