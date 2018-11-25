فتاة جنوب سيناء تخوض تجارب منتخب الملاكمة وتفوز بالبرونزية فى بطولة الجمهورية

جنوب سيناء – فايزة مرسال

فازت تسنيم أيمن سلامة لاعبة نادى شرم الشيخ الرياضى، ومنطقة جنوب سيناء، بالميدالية البرونزية فى الملاكمة للعام الثانى على التوالى وزن 54 ك، وحصلت على المركز الثالث فى بطولة الجمهورية الدرجة الأولى "للسيدات والشابات" مواليد 2001/2002، والتى أقيمت بالإسكندرية خلال الفترة من 10 إلى 15/11/2018 للموسم الرياضى 2018/2019 بمشاركة 152 لاعبة يمثلون 20 نادى ومركز شباب ومؤسسات على مستوى الجمهورية.

ولأول مرة يتم اختيار فتاة من جنوب سيناء لتجارب منتخب مصر للشابات للملاكمة من 22/ 12/2018 إلى 26 /12/2018 على حلقة نادى الترسانة الرياضى

يذكر أن "تسنيم أيمن سلامة" طالبة فى الصف الثالث الثانوى، وتبلغ 17 عاما هى البطلة الوحيده من بنات جنوب سيناء فى لعبة الملاكمة ويدربها الكابتن الدولى محمد عطية حجازى، والكابتن جلال سلامة مدرب النادى والمدير الفنى لمنطقة جنوب سيناء، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبد العزيز غنيم رئيس الاتحاد المصرى للملاكمة ونادى شرم الشيخ الرياضى ومديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء .