غادة والى توجه بتوفير الرعاية والمساعدات لأسر ضحايا حادث مركب المنوفية

كتب مدحت وهبة

وجهت غادة والى ، زيرة التضامن الاجتماعى ، بتوفير الرعاية اللازمة لأسر الضحايا والمصابين ، فى حادث غرق مركب نقل الركاب بناحية عزبة مدكور - بشتامي - مركز الشهداء -منوفية والذى وقع ظهر اليوم ، وطالبت مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية بسرعة التحرك والتواجد الفورى لفرق الإغاثة الى موقع الحادث والذى أسفرعن وفاه عدد 5 فراد وأصابه عدد 3 أفراد آخرين موجهة بتكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالى .

وأكد محمد عثمان ، رئيس قطاع الديوان العام بوزارة التضامن الاجتماعى ، انه فور وقوع الحادث انتقلت لجنة الاغاثة بمديرية التضامن بالمنوفية برئاسة أحمد صابر، مديرادارة الإغاثة بالمديرية الى موقع الحادث لإجراء التدخلات الفورية اللازمة، كما قامت اللجنة بزيارة المصابين الذين تم نقلهم لمستشفى الشهداء وعددهم 3 مصابين منهم حالة بالرعاية المركزة، مشيرا الى أن الحادث ، أسفر عن وفاة 5 أشخاص ، من قرية بشتامى مركز الشهداء بالمنوفية وجاري المتابعة حاليا من قبل فريق الإغاثة بمديرية التضامن بالمنوفية والمساعدة في استخراج شهادات الوفاة وتقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين وأسرهم وإجراء الابحاث الاجتماعية اللازمة لسرعة تقديم أوجه المساعدة للأسر المكلومة من برامج الوزارة المختلفة وقد تم ايفاد رئيس الوحدة للمشاركة فى العزاء ، ومن المقرر ان يتم صرف المساعدات للأسر فوراستكمال المستندات الخاصة بالصرف تطبيقا للقرار الوزاري رقم 334 لسنه 2012