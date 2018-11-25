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روسيا : موسكو ستتخذ جميع التدابير لتجنب الاشتباكات مع السفن الأوكرانية

الأحد، 25 نوفمبر 2018 03:16 م
روسيا : موسكو ستتخذ جميع التدابير لتجنب الاشتباكات مع السفن الأوكرانية بوتين
أ ش أ
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قال النائب الأول لرئيس لجنة الشئون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي فلاديمير جباروف إن هدف السفن الأوكرانية من عبور الحدود الروسية هو استفزاز روسيا لتحريضها على اتخاذ تدابير "انتقامية حاسمة"، لكن روسيا ستفعل كل ما بوسعها لتجنب الاشتباكات مع السفن الأوكرانية".

وأضاف جباروف - في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأحد - "إن هذا يسمى استفزازا من أجل دفع روسيا لاتخاذ تدابير رد حاسمة لكننا لن نذهب إلى ذلك مطلقا، وسوف تتخذ موسكو جميع التدابير اللازمة لتجنب الاشتباكات مع السفن الأوكرانية في مضيق كيرتش، في البحر الأسود، فالاشتباكات من الواضح أنها ستؤدي إلى انهيار البحرية الأوكرانية".

وبدوره أوضح مكتب إعلام إدارة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي - في بيان - أن البحرية الأوكرانية أرسلت اليوم تعزيزات إلى سفنها في مضيق كيرتش.

وأشار المكتب إلى أن ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية عبرت الحدود الدولية لروسيا، ودخلت منطقة المياه المغلقة مؤقتا في المياه الإقليمية الروسية وهي تتجه من البحر الأسود إلى مضيق كيرتش.

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

رودس

روسيا : موسكو ستتخذ جميع التدابير لتجنب الاشتباكات مع السفن الأوكرانية

روسيا : موسكو ستتخذ جميع التدابير لتجنب الاشتباكات مع السفن الأوكرانية , عقيده سماويه روسيا اوكرانيا دوله كبيره واحده و ارمنيا و ازربيجان و بلا روسيا لكن على الارض يظهر هذا ليس محبه وحده لكن يظهر عداء مثل لعب اولاد الجيران من على الارض قد يظهر اخذ بالثار و اشتباك و من البلكونات يظهر لعب عيال

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