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رئيس تشاد يزور تل أبيب اليوم للقاء نتنياهو بعد 50 عاما من القطيعة

الأحد، 25 نوفمبر 2018 12:25 م
رئيس تشاد يزور تل أبيب اليوم للقاء نتنياهو بعد 50 عاما من القطيعة رئيس تشاد إدريس ديابى
كتب- هاشم الفخرانى
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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أنه بعد مرور 50 عاما على قطع العلاقات بين إسرائيل ودولة تشاد، سيجرى اليوم رئيس تشاد إدريس ديابى زيارة رسمية لتل أبيب.

 

وقالت الصحيفة، إن الزيارة تأتى فى أعقاب اتصالات جرت مع تشاد من أجل التوصل لانطلاقة جديدة فى العلاقات تتوجت بزيارة الرئيس التشادى اليوم لتل أبيب.

 

وأوضحت الصحيفة أنه فى أعقاب اندلاع حرب 5 يونيو 1967 تكاتفت تشاد مع مصر التى تربطها علاقات قوية ، وأعلنت قطع العلاقات مع إسرائيل عام 1968، مشيرة إلى أنه قبل عامين جرى لقاء بين الرئيس التشادى ومسئول بالخارجية الإسرائيلية لترتيب الزيارة ولقائه برئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو.


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