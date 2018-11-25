حبس لص بطاريات السيارات بالمعادى 3 سنوات مع الشغل

كتب على عبد الرحمن

قضت محكمة جنح المعادى، برئاسة المستشار ضياء القاضى، وأمانة سر ياسر سامى، بحبس عاطل 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، لاتهامه بسرقة بطاريات السيارات، بدائرة قسم شرطة المعادى.

تعود تفاصيل القضية إلى اشتباه دورية أمنية من قوة قسم شرطة المعادى، فى شخص بحوزته بطاريتى سيارات، وبسؤاله عن مصدرها بدت عليه علامات الريبة، وباصطحابه إلى ديوان القسم، تبين أنه يدعى "م.ح" عاطل.

وبمواجهته اعترف بسرقته بطاريات السيارات، التى ضبطت بحوزته، وأمكن بإرشاده التوصل إلى أصحابها وباستدعائهم، وجهوا له تهمة السرقة.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 10951 جنح المعادى، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات وأمرت بحبسه 4 أيام، وأحالت القضية إلى المحكمة التى أصدرت حكمها السابق.