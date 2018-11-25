جامعة أسوان توقع مذكرة تفاهم للبدء فى تنفيذ أنشطة مبادرة رواد النيل

أسوان - صلاح المسن

قام الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان والدكتور حنا جريس قلدس رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المتخصصة فى ريادة الأعمال بتوقيع اتفاقية تفاهم للبدء فى تنفيذ مبادرة رواد النيل التى تهدف إلى دعم ريادة الأعمال و المشروعات الصغيرة و المتوسطة و تعزيز إنتاج المنتج المحلى.

وصرح الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، فى بيان، أن الاتفاقية تهدف إلى تنفيذ أنشطة متعددة فى مجال ريادة الأعمال لفتح آفاق جديدة لطلاب الجامعة والخريجين وطرح أفكار لمشروعات جديدة علاوة على تنمية قدرات أصحاب المشروعات القائمة .

وأضاف الدكتور ياسر عبدالحميد دياب، عميد كلية الزراعة بجامعة أسوان، أن مبادرة رواد النيل سوف تتيح افتتاح مركز دائم لريادة الأعمال فى جامعة أسوان، وتتضمن تنفيذ العديد من الندوات وورش العمل للطلاب والخريجين فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بواسطة مجموعة من الخبراء والمتخصصين ، وتستمر المبادرة لمدة 3 سنوات .

وأوضح أن مبادرة رواد النيل، هى مبادرة شبابية يدعمها البنك المركزى المصرى وتشرف على تنفيذها جامعة النيل الأهلية بالتعاون مع وزارة التخطيط، وأكادمية البحث العلمي، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعديد من الجهات المعنية.