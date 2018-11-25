جامعة أسوان: الموافقة على الخريطة الزمنية للامتحانات الواردة من المجلس الأعلى للجامعات

أسوان - صلاح المسن

وافق مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة أسوان، برئاسة الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة، على الخريطة الزمنية الواردة من المجلس الأعلى للجامعات للعام الجامعى الحالى.

واقتراح المجلس بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول والثانى، ودور أكتوبر 2019، وذلك وفقا لظروف وإمكانيات كل كلية بالجامعة مع مراعاة شهر رمضان والأعياد الرسمية من أجل صالح العملية التعليمية.

جاء ذلك أثناء جلسة مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة أسوان رقم 75، والذى عقد اليوم برئاسة الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة، وحضور عمداء الكليات ووكلاء شئون التعليم والطلاب واللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة أسوان

كما وافق المجلس على تصحيح أسماء بعض الطلاب فى سجلات كليتى التربية والتجارة، علاوة على الموافقة على تحويل أحدى الطالبات إلى جامعة أسوان نظرا لظروفها المرضية وإقامة ولى أمرها فى أسوان