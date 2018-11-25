video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 25 نوفمبر 2018 06:38 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

"تموين القليوبية " يحبط ترويج 8550 أسطوانة بوتاجاز بطوخ

الأحد، 25 نوفمبر 2018 05:22 م
"تموين القليوبية " يحبط ترويج 8550 أسطوانة بوتاجاز بطوخ اسطوانات غار - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
إضافة تعليق

نجحت مباحث التموين بالقليوبية، فى ضبط 8550اسطوانه بوتاجاز، قبل ترويجها بالسوق السوداء بطوخ، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية ، مدير أمن القليوبية ، إخطارا من العميد خالد المحمدى ، رئيس مباحث التموين يفيد بضبط مالك مستودع بوتاجاز بدائرة مركز شرطة طوخ، لقيامه بالإستيلاء على كميات كبيرة من إسطوانات البوتاجاز المدعمة من قبل الدولة، قدرها ( 8550 أسطوانه ) تمهيداً لبيعها بالسوق السوداء، وتحقيق أرباحاً غير مشروعة، تحر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

  

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع سيدة صدمها أوتوبيس بمساكن إسكو بالقليوبية

صور.. مقابر قرية منطى تعوم فى الصرف الصحى.. وشركة المياه: خطأ من الأهالى

حبس قاتل والدته بالخانكة 4 أيام وانتداب الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اخبار القليوبية




لا تفوتك
استشهاد ضابطين شرطة صدمتهما سيارة أثناء متابعة الحالة الأمنية بكمين بالعياط

استشهاد ضابطين شرطة صدمتهما سيارة أثناء متابعة الحالة الأمنية بكمين بالعياط

صور.. المصريتان سارة ولورا أشهر عازفى الموسيقى فى اسكتلندا.. والداهما هاجرا منذ 28 سنة ورسخا فيهما حب الوطن.. والدة الشقيقتين: لعبتا فى أكبر قاعات العزف فى إنجلترا.. يجهزان مقطوعة "دعوة للصلوات" إهداءا لمصر

صور.. المصريتان سارة ولورا أشهر عازفى الموسيقى فى اسكتلندا.. والداهما هاجرا منذ 28 سنة ورسخا فيهما حب الوطن.. والدة الشقيقتين: لعبتا فى أكبر قاعات العزف فى إنجلترا.. يجهزان مقطوعة "دعوة للصلوات" إهداءا لمصر

مكاسب ليفربول قبل مباراة سان جيرمان المصيرية.. الحفاظ على سلسلة "اللاهزيمة" فى الدورى الإنجليزى.. مطاردة مانشستر سيتى على الصدارة.. الاطمئنان على الماكينات الهجومية بعد ثلاثية واتفورد.. وكلوب يحقق الفوز الـ300

مكاسب ليفربول قبل مباراة سان جيرمان المصيرية.. الحفاظ على سلسلة "اللاهزيمة" فى الدورى الإنجليزى.. مطاردة مانشستر سيتى على الصدارة.. الاطمئنان على الماكينات الهجومية بعد ثلاثية واتفورد.. وكلوب يحقق الفوز الـ300

فى اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة.. 10 وصايا أمنية لتنجب التحرش

فى اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة.. 10 وصايا أمنية لتنجب التحرش

احتفال محمد صلاح على طريقة راموس يثير الجدل فى إنجلترا.. فيديو وصور

احتفال محمد صلاح على طريقة راموس يثير الجدل فى إنجلترا.. فيديو وصور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة