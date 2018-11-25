"تموين القليوبية " يحبط ترويج 8550 أسطوانة بوتاجاز بطوخ

القليوبية نيفين طه

نجحت مباحث التموين بالقليوبية، فى ضبط 8550اسطوانه بوتاجاز، قبل ترويجها بالسوق السوداء بطوخ، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية ، مدير أمن القليوبية ، إخطارا من العميد خالد المحمدى ، رئيس مباحث التموين يفيد بضبط مالك مستودع بوتاجاز بدائرة مركز شرطة طوخ، لقيامه بالإستيلاء على كميات كبيرة من إسطوانات البوتاجاز المدعمة من قبل الدولة، قدرها ( 8550 أسطوانه ) تمهيداً لبيعها بالسوق السوداء، وتحقيق أرباحاً غير مشروعة، تحر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.