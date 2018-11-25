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تعرف على رد لجنة الفتوى بالأزهر حول حكم الصلاة بـ"الجوانتى"

الأحد، 25 نوفمبر 2018 05:30 ص
تعرف على رد لجنة الفتوى بالأزهر حول حكم الصلاة بـ"الجوانتى" مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر
كتب لؤى على
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ما حكم الصلاة بالجوانتى؟.. سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى: لا بأس فى الصلاة بالقفاز (الجوانتى)، حيث لا يشترط أن تباشر اليد الأرض حال السجود، قال ابن قدامة فى المغنى: ولا يجب مباشرة المصلى بشىء من هذه الأعضاء، وقال القاضى: إذا سجد على كور العمامة أو كمه أو ذيله فالصلاة صحيحة، وهذا هو مذهب مالك وأبى حنيفة.
 
إلا أن هناك قولاً عند الشافعية أن كشف الكفين واجب ولكنه ضعيف عندهم والصحيح خلافه، وقال النووى فى المجموع: وفى وجوب كشف اليدين قولان: الصحيح أنه لا يجب، وهو المنصوص فى عامة كتب الشافعى، فالخلاصة أن كشف الكفين ليس بواجب حال السجود، وعلى هذا المذاهب الأربعة.
 

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