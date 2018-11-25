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ترتيب أنشط 10 شركات بالبورصة خلال الأسبوع الماضى.."جلوبال تليكوم" فى الصدارة

الأحد، 25 نوفمبر 2018 12:00 ص
ترتيب أنشط 10 شركات بالبورصة خلال الأسبوع الماضى.."جلوبال تليكوم" فى الصدارة البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تصدرت شركة جلوبال تليكوم القابضة، قائمة أنشط 10 شركات من حيث كمية التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 140.9 مليون ورقة، وبقيمة تداول 511.4 مليون جنيه، تلتها "أوراسكوم للاستثمار القابضة" بحجم تداول بلغ 129.3 مليون ورقة، وقيمة تداول 76.3 مليون جنيه.
 
وجاءت فى المركز الثالث "العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية" بحجم تداول بلغ 80 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 61.5 مليون جنيه، تلتها "القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول 72 مليون ورقة وبقيمة تداول 290.1 مليون جنيه، ثم "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 69.2 مليون ورقة، وقيمة تداول 181.1 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.
 
وفى المركز السادس جاء "الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى" بحجم تداول بلغ 59.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 37.8 مليون جنيه، تلتها "مجموعة بورتو القابضة" بحجم تداول 53.2 مليون جنيه، وقيمة تداول 45.7 مليون جنيه، ثم " الكابلات الكهربائية المصرية" بحجم تداول 44.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 55 مليون جنيه، وفى التاسع "الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول" بحجم تداول 37.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 92.9 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "المصرية للمنتجعات السياحية" بحجم تداول بلغ 33.8 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 71.3 مليون جنيه.

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