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ترامب يتهم الديمقراطيين مجددا بالمسئولية عن ازمة اللاجئين للولايات المتحدة

الأحد، 25 نوفمبر 2018 08:40 م
ترامب يتهم الديمقراطيين مجددا بالمسئولية عن ازمة اللاجئين للولايات المتحدة دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
واشنطن /أ ش أ/
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اتهم الرئيس الامريكى دونالد ترامب، اليوم الحزب الديمقراطى الامريكى بالمسئولية عن ازمة اللاجئين الذين يتدفقون حاليا على الولايات المتحدة عبر حدودها الجنوبية مع المكسيك .

وذكر راديو صوت أمريكا فى نشرته باللغة الانجليزية ، أن ترامب ناشد - فى تدوينة عبر موقع التويتر - المكسيك ودول امريكا الوسطى الاخرى ضرورة العمل على وقف تيار المهاجرين النازحين الى الولايات المتحدة واغلبهم من هندوراس والسلفادور وجواتيمالا .

وقال ترامب " ان الديمقراطيين هم السبب فى هذه المشكلة ، ومع ذلك ، فلن يعبر المهاجرون حدودنا الجنوبية الى داخل الولايات المتحدة ".

وكان ترامب قد أكد امس / السبت / من جديد ان بلاده سوف تسمح فقط بدخول المهاجرين القادمين بشكل شرعى ، محذرا من ان غيرهم من المهاجرين بشكل غير شرعى لن يجدوا سوى معاملة واحدة وهى " القبض والاحتجاز " .

 


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الديمقراطيين

ازمة اللاجئين

الولايات المتحدة




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