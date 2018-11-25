ترامب يتهم الديمقراطيين مجددا بالمسئولية عن ازمة اللاجئين للولايات المتحدة

واشنطن /أ ش أ/

اتهم الرئيس الامريكى دونالد ترامب، اليوم الحزب الديمقراطى الامريكى بالمسئولية عن ازمة اللاجئين الذين يتدفقون حاليا على الولايات المتحدة عبر حدودها الجنوبية مع المكسيك .

وذكر راديو صوت أمريكا فى نشرته باللغة الانجليزية ، أن ترامب ناشد - فى تدوينة عبر موقع التويتر - المكسيك ودول امريكا الوسطى الاخرى ضرورة العمل على وقف تيار المهاجرين النازحين الى الولايات المتحدة واغلبهم من هندوراس والسلفادور وجواتيمالا .

وقال ترامب " ان الديمقراطيين هم السبب فى هذه المشكلة ، ومع ذلك ، فلن يعبر المهاجرون حدودنا الجنوبية الى داخل الولايات المتحدة ".

وكان ترامب قد أكد امس / السبت / من جديد ان بلاده سوف تسمح فقط بدخول المهاجرين القادمين بشكل شرعى ، محذرا من ان غيرهم من المهاجرين بشكل غير شرعى لن يجدوا سوى معاملة واحدة وهى " القبض والاحتجاز " .