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تأخر إقلاع 6 رحلات دولية بسبب سوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول

الأحد، 25 نوفمبر 2018 09:36 ص
تأخر إقلاع 6 رحلات دولية بسبب سوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول مطار القاهرة الدولى
كتب احمد مصطفي - رحاب نبيل
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شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأحد، تأخر إقلاع 6 رحلات جوية دولية بسبب سوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول لتلك الرحلات. 
 
 
وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن المطار شهد تأخر إقلاع رحلات شركة الخطوط الإثيوبية رقم 453 والمتجهة إلى اديس ابابا، ورحلة شركة الخطوط السعودية رقم 314 المتجهة إلى الرياض، ورحلة شركة الاتحاد للطيران رقم 658 والمتجهة إلى أبوظبى.
 
 
وأضافت المصادر، أن المطار شهد تأخر إقلاع رحلات شركة الخطوط الجوية التركية رقم 695 والمتجهة إلى اسطنبول، ورحلة شركة الخليج للطيران رقم 80 المتجهة إلى البحرين، ورحلة شركة الخطوط الجوية اللبنانية رقم 307 والمتجهة إلى بيروت، بسبب سوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول لتلك الرحلات.

 


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