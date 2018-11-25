برتوكول بين جهاز الاتصالات و واحات السيليكون لتأهيل الشركات الناشئة والصغيرة

كتبت هبة السيد

وقع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مع شركة واحات السيليكون للمناطق التكنولوجية التابعين لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برتوكول تعاون بشأن تنفيذ مسابقة متخصصة لتأهيل الشركات الناشئة والصغيرة لتطوير وتشغيل وصيانة حلول وأنظمة المدن الذكية.

وقع البروتوكول المهندس مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز القومى للاتصالات، والمهندس سامح الملاح الرئيس التنفيذى لشركة واحات السيليكون وشهد التوقيع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

ويأتى هذا البروتوكول فى اطار توجه الدولة لإنشاء عدد من المدن الذكية ضمن المشروعات القومية الاستراتيجية، والاعتماد على أنظمة نقل أكثر كفاءة، وتطبيق أنظمة العدادات الذكية لمختلف المرافق من كهرباء ومياه وغاز، والتى تتيح رفع كفاءة التحصيل والتشغيل والصيانة، فضلا عن توافر معلومات دقيقة عن حجم الطلب على الخدمات، وتوفير خدمات حكومية ذكية خاصة فى مجالى التعليم والصحة.

يهدف البروتوكول الذى تصل مدته الى عامين الى التعاون بين أطرافه الى تنفيذ مسابقة لتأهيل الشركات الناشئة والصغيرة لتطوير وتشغيل وصيانة حلول وأنظمة المدن الذكية بالمنطقة التكنولوجية ببرج العرب، وذلك لتوطين التقنيات العالمية وتأهيل الشركات الناشئة والصغيرة لتنفيذ المشروعات المماثلة بالاعتماد على الخبرات والموارد البشرية المصرية، وذلك وفقاً لأحدث الأنظمة العالمية.​​​​​

هذا ويقوم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى اطار دوره ووفقاً لبنود البروتوكول بوضع الاشتراكات وتحديد المواصفات الفنية لكامل منظومة تطوير وتركيب وتشغيل وصيانة الأنظمة الذكية من خلال منظومة متكاملة حديثة وتحويل المنطقة التكنولوجية لمنطقة ذكية تحتوى على كافة خدمات وتطبيقات المدن الذكية الأساسية، وتمويل إنشاء وتشغيل وصيانة كافة الأنظمة والحلول المتكاملة اللازمة وما يتطلبه ذلك من معدات وأدوات وبرامج، والقيام بتقييم واختيار شركة أو أكثر من الشركات الناشئة والصغيرة المتخصصة فى المجالات ذات الصلة.

كما نص البروتوكول على أن تقوم شركة واحات السيليكون للمناطق التكنولوجية استضافة المسابقة وتوفير الخدمات اللوجستية لإقامتها، بالإضافة الى المشاركة فى الاشراف على مراحل تنفيذ المسابقة مع التركيز على مفاهيم الجودة لإكساب الشركات المشاركة المميزات التنافسية والاليات اللازمة لسوق العمل.

يتضمن نطاق عمل البروتوكول المرافق العامة مثل: نظام أعمدة الاضاءة الذكية، ونظام العدادات الذكية، ونظام التحكم فى توزيع شبكات المياه، ونظام التحكم فى توزيع التغذية الكهربائية، ونظام ادارة الرى للمناطق الخضراء، كما يتضمن نظام التأمين من خلال كاميرات المراقبة، ونظام الدخول، هذا بالإضافة الى الخدمات الجماهيرية مثل: نظام الاستدعاء الرقمي، ونظام انتظار السيارات، ونظام المواصلات الذكية، ونظام جمع وادارة المخلفات الصلبة.