القوى العاملة: تعيين 2689 باحثا عن العمل و39 من ذوى الاحتياجات الخاصة

كتب محمود راغب

قالت مديرية القوى العاملة بالمنوفية، إن المعينين من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتد لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية بلغ 2689 معينا، فضلا عن 39 من ذوى الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص، من 7354 مسجلين بهذه الشهادات بالإضافة إلى إصدار 38عقد عمل بالأردن.

تلقى وزير القوى العاملة محمد سفعان، تقريرا بذلك من عفيفي محمد عفيفي مدير المديرية ، أشار فيه إلى أن المديرية قامت خلال أكتوبر 2018 بقياس مهارة 2100 عامل علي المهن المختلفة ، فضلا عن استخراج نفس العدد من ترخيص مزاولة الحرفة.

وقامت المديرية بالتفتيش على 294 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية ، وتم تحرير محاضر مخالفات لـ 114 منشأة ، فضلا عن التفتيش على 519 منشأة لتنفيذ قانون العمل ، وأسفر عن تحرير 182 محضرا لمنشآت مخالفة للقانون .

وقال إنه فى إطار متابعة الشكاوي في مجال علاقات العمل ، تم تسوية 15 شكوى وديا، وإحالة 47 للقضاء ، ومازال 164 شكوى تحت البحث، وتم حفظ 13 شكوى، من أصل 139 شكوى قدمت للمديرية .