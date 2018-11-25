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"التعداد الاقتصادى" يصل الوجه البحرى.. وتنفيذه فى صعيد مصر بعد أسبوعين

الأحد، 25 نوفمبر 2018 10:00 م
"التعداد الاقتصادى" يصل الوجه البحرى.. وتنفيذه فى صعيد مصر بعد أسبوعين اللواء خيرت بركات رئيس جهاز الإحصاء والدكتور حسين عبد العزيز المشرف العام على التعداد الاقتصادى بالجهاز
كتبت- هبة حسام
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قال الدكتور حسين عبد العزيز المشرف العام على تنفيذ التعداد الاقتصادى بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن اليوم شهد بداية تنفيذ الأعمال الميدانية للتعداد الاقتصادى بمحافظات وجه بحرى، وذلك بعد أن انتهى الجهاز من تدريب نحو 400 باحث للعمل بهذا الإقليم ضمن المجموعة الثانية لإجمالى الباحثين المشاركين فى تنفيذ التعداد والذين يصل عددهم إلى حوالى 1200 باحث.

 

وكان جهاز الإحصاء، أطلق التعداد الاقتصادى قبل 14 يوماً، فى إقليم قناة السويس، بالإضافة لمحافظات "القاهرة، والدقهلية، والشرقية، وسيناء"، حيث تم تدريب مجموعة أولى من الباحثين بالمدينة التعليمية فى 6 أكتوبر، لتنفيذ الأعمال الميدانية للتعداد فى هذا الإقليم والمحافظات الأربعة المذكورة، بعدد 400 باحث.

 

وأضاف عبد العزيز فى تصريح لـ"اليوم السابع"، انه ابتداء من أمس السبت، بدأت المجموعة الثالثة والأخيرة من الباحثين فى التدريب، والذين سيتولون تنفيذ الأعمال الميدانية للتعداد فى محافظات وجه قبلى بالكامل من الجيزة حتى أسوان شاملة محافظة البحر الأحمر أحد المحافظات الحدودية، لافتا إلى أن الفترة التدريبية تستمر لمدة أسبوعين، وفور انتهائها سيبدأ الباحثين النزول للميدان لبدء تنفيذ الأعمال.

 

من الجدير بالذكر، أن جهاز الإحصاء، فى خطته للإعداد لتنفيذ التعداد الاقتصادى، قسم مصر إلى 3 أقاليم، وذلك ليتمكن من تقسيم إجمالى الباحثين المشاركين فى تنفيذ التعداد إلى 3 مجموعات، ليقوم بتدريب كل مجموعة على حدا، ثم تقوم كل مجموعة ببدء العمل الميدانى فور انتهاء تدريبها وبالتوازى مع ذلك يبدأ الجهاز فى تدريب المجموعة التالية.

 

التعداد الاقتصادى الحالى لعام 2018/ 2019، هو أول تعداد اقتصادى إلكترونى بمصر، والخامس فى سلسلة التعدادات الاقتصادية التى بدأت منذ عام 1992، حيث تجرى التعدادات الاقتصادية كل 5 سنوات، ومن المقرر وفقا للجدول الزمنى لجهاز الإحصاء، أن تستمر الأعمال الميدانية للتعداد الحالى لمدة 6 أشهر، على أن تعلن النتائج خلال شهر أكتوبر 2019.

 

 

 


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