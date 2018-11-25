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التحقيق مع السائق المتهم باقتحام كمين العياط واستشهاد ضابطى شرطة

الأحد، 25 نوفمبر 2018 03:14 م
التحقيق مع السائق المتهم باقتحام كمين العياط واستشهاد ضابطى شرطة الضابطان الشهيدان
كتب أحمد الجعفرى
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بدأت نيابة العياط بجنوب الجيزة، التحقيق مع سائق السيارة النقل المتسبب فى اقتحام كمين أمنى بمركز العياط بجنوب الجيزة، والذى أسفر عن مصرع ضابطين وإصابة شخصين آخرين.

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة تفاصيل مصرع شرطيين وإصابة مواطنين آخرين، فجر اليوم الأحد، حيث تبين أنه أثناء تواجد أفراد كمين بالطريق الإقليمى، لمتابعة الحالة الأمنى، اقتحمت سيارة نقل الكمين بسرعة عالية، مما أسفر عن الحادث.

وطلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، كما أمرت بالتحفظ على السيارة، وأمرت بدفن جثث الضحايا واستعلمت عن حالة المصابين.

 


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