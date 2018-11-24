وفاة طالب إثر إصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية بمدرسة فى أسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

توفى طالب إثر إصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية عقب طابور الصباح بمدرسة أبنوب الثانوية الصناعية بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارا من المقدم عبد المجيد مختار رئيس مباحث مركز شرطة أبنوب يفيد وصول بلاغ من مستشفى أبنوب المركزى بوصول "هـ.ع" طالب بالصف الأول الثانوى بمدرسة أبنوب الثانوية الصناعية "جثة هامدة"، وبتوقيع الكشف الطبى عليه بواسطة الطبيب النوبتجى تبين أن الوفاة نتيجة لهبوط حاد بالدورة الدموية ولا توجد شبهة جنائية.

ومن جانبه نعى صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، والمدراء العموم وجميع العاملين بالمديرية، وفاة الطالب نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية، مضيفا أنه كلف العلاقات العامة بالمديرية بمساعدة أسرة الطالب فى إنهاء إجراءات استخراج تصريح الدفن واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.