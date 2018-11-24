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ندوة تعريفية عن دورة الطباعة الخاصة بالجامعة الأمريكية 30 نوفمبر

السبت، 24 نوفمبر 2018 01:00 ص
ندوة تعريفية عن دورة الطباعة الخاصة بالجامعة الأمريكية 30 نوفمبر أحمد جابر رئيس غرفة صناعة الطباعة باتحاد الصناعات
كتبت - منى ضياء
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تعقد غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، ندوة تعريف مجانية عن دورة الطباعة الخاصة بمراقبة الجودة فى مراحل ما قبل الطباعة والتى تنظمها كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة يوم الجمعة 30 نوفمبر بمقر الجامعة بميدان التحرير.
 
ويجرى خلال الندوة التعريفية الحديث عن محتوى الدورة، وتتضمن التعريف بالمراحل التى يمر بها المنتج فى مرحلة ما قبل الطبع، والتعامل مع الأجهزة المستخدمة مراقبة الجودة فى مرحلة ما قبل الطبع، وتتبع مسارية المخرجات الرقمية على أجهزة ما قبل الطبع، ومراقبة عملية تبادل الملفات بين الوحدات المختلفة من النظام، وتحديد دور كل متغير من المتغيرات المتعددة لمرحلة ما قبل الطبع، وضبط المتغيرات الخاصة بالمنتج النهائى بشكل يلائم الاستخدام النهائى.
 

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