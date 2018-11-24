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مباحث مصر القديمة تتحرى عن نشاط عاطل تخصص فى سرقة الهواتف

السبت، 24 نوفمبر 2018 03:00 ص
مباحث مصر القديمة تتحرى عن نشاط عاطل تخصص فى سرقة الهواتف سرقة هواتف _ أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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كلفت نيابة مصر القديمة الجزئية، رجال المباحث بسرعة التحريات حول النشاط الإجرامى لعاطل تخصص في سرقة هواتف المواطنين، لبيان وجود ضحايا آخرين من عدمه ، فيما أمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

تعود تفاصيل القضية عندما، تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مصر القديمة، من ضبط المتهم " جمال. ص" 25 سنة عاطل، لاتهامه بسرقة هاتف محمول من أحد المارة ، بعدما تلقت القوة  استغاثة من "يوسف.ر"، تفيد أنه حال سيره بميدان المماليك ـ دائرة القسم ، قام أحد الأشخاص مترجلا " أدلى بأوصافه التقريبية " بخطف هاتفه المحمول ولاذ بالفرار ، بتتبع خط سير هروب المتهم ومن خلال ما أدلى به المجني عليه من أوصاف أمكن ضبط المتهم السالف ذكره، وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه وهاتف محمول اخر " مجهول المصدر ".

 بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بسؤال المجني عليه تعرف على الهاتف واتهمه بالسرقة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 18795 لسنة 2018 جنح القسم، وبمناقشته عن مصدر الهاتف المحمول المضبوط بحوزته أقر بسرقته بأسلوب " المغافلة" من أحد الأشخاص حال سيره بدائرة القسم.

أمكن التوصل إلى المجني عليه وتبين أنه "أسامة على" ، وباستدعائه تعرف على الهاتف المحمول وأقر بقيامه بتحرير  محضر بالواقعة قيد برقم 18166 لسنة 2018 جنح القسم، تحرر عن الواقعتين المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بما سبق .

 

 

 


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