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طقس الغد لطيف نهارا بارد ليلا والأمطار فقط بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 22

السبت، 24 نوفمبر 2018 01:07 م
طقس الغد لطيف نهارا بارد ليلا والأمطار فقط بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 22 طقس سيئ - أرشيفية
كتب محمود راغب
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اليوم السابع بلس
اليوم السابع بلس
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأحد طقس لطيف شمالا حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا .
 
 
كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد تكون كثيفة أحيانا ، كما تنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية للبلاد ، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد بالقاهرة العظمى 22  والصغرى 16 ، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 18 ، ومطروح العظمى 21 والصغرى 17 ، وسوهاج العظمى 24 والصغرى 13  ، وقنا العظمى 25 والصغرى 14 ، وأسوان العظمى  26  والصغرى 15 .
 
 
 
 
 

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