طقس الغد لطيف نهارا بارد ليلا والأمطار فقط بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 22

كتب محمود راغب



اليوم السابع بلس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأحد طقس لطيف شمالا حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا .

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد تكون كثيفة أحيانا ، كما تنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية للبلاد ، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد بالقاهرة العظمى 22 والصغرى 16 ، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 18 ، ومطروح العظمى 21 والصغرى 17 ، وسوهاج العظمى 24 والصغرى 13 ، وقنا العظمى 25 والصغرى 14 ، وأسوان العظمى 26 والصغرى 15 .