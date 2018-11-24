سفارة السعودية فى فرنسا تطالب مواطنيها بتوخى الحذر خوفا من الاحتجاجات

كتب – مصطفى عنبر

طالبت سفارة المملكة العربية السعودية لدى فرنسا، اليوم السبت، المواطنين السعوديين في العاصمة باريس من مقيمين وزائرين، بتجنب الذهاب إلى منطقة الشانزليزيه والمناطق المحيطة بها، في الفترة الحالية، نظرا لتطور الأوضاع في تلك المنطقة.

ودعت السفارة، في بيان لها، نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، المواطنين السعوديين في باريس للتواصل معها في الحالات الطارئة.

وتشهد فرنسا احتجاجات واسعة يشارك فيها عشرات الآلاف؛ اعتراضا على رفع أسعار المحروقات وسط استمرار المناوشات بين الشرطة والمتظاهرين.