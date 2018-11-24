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روسيا: مستعدون لتدريب خبراء الطاقة الذرية على التفتيش فى كوريا الشمالية

السبت، 24 نوفمبر 2018 01:00 ص
روسيا: مستعدون لتدريب خبراء الطاقة الذرية على التفتيش فى كوريا الشمالية الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
موسكو (أ ش أ)
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أعرب ميخائيل أوليانوف مندوب روسيا الدائم لدى الهيئات الدولية فى فيينا اليوم الجمعة، عن استعداد بلاده لتدريب متخصصين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فى منشآتها النووية من أجل القيام بإجراء عمليات تفتيش لاحقة فى كوريا الشمالية.

وقال أوليانوف - فى تصريحات بثتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - "نعتقد أنه من المهم بالنسبة للوكالة الذرية، الحفاظ على الاستعداد الفنى لاستئناف عمليات التفتيش فى كوريا الشمالية على المستوى المناسب، ونحن على استعداد لمواصلة مساعدتنا لها من خلال تدريب مفتشى الوكالة فى المنشآت النووية الروسية".

يُذكر أن المفاوضات السداسية حول القضية النووية فى شبه الجزيرة الكورية، بدأت فى عام 2003، بمشاركة الكوريتين وروسيا والولايات المتحدة والصين واليابان، ونتيجة لهذه المفاوضات وافقت كوريا الشمالية على تجميد برنامجها النووى وبدْء تفكيك المفاعل النووى فى يونج بيون، لكن العملية التفاوضية تعثرت فى عام 2009.

 


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