رئيس مياه الشرب والصرف بجنوب سيناء: الانتهاء من رفع تراكمات مياه الأمطار

جنوب سيناء – فايزة مرسال

أعلن المهندس جمال عبد الصبور رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بجنوب سيناء الانتهاء من رفع تراكمات مياه موجة الأمطار، التى ضربت المحافظة صباح اليوم وذلك بالتنسيق مع مجالس المدن بالمحافظة من الشوارع، وذلك من أجل الحفاظ على سيولة الحركة المرورية وسير المواطنين.

وأضاف عبد الصبور أنه تم الدفع بسيارات الشفط بكل الفروع التابعة للشركة لعلى مستوى المحافظة والدفع بالفنين بالشركة للمساهمة فى سرعة التراكمات ومتابعة البالوعات المنتشرة بشوارع كل مدينة بالمحافظة ومنع انسداد ها لتسريب مياه الأمطار بانتظام.

ومن جانبه قال المحاسب فوزى همام رئيس مدينة الطور بسيناء إنه بمجرد سقوط الأمطار على الفور تم بدأ تجهيز جميع المعدات، مشيرا إلى أن هناك متابعة على مدار اليوم لأعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع، لإزالة كل تجمعات المياه من أجل تحقيق السيولة المرورية ومنع أى تكدسات.

وأكد رئيس المدينة وجود جميع الأجهزة المختصة بالشوارع وأماكن تجمعات المياه وعدم مغادرة الشارع إلا بعد سحب أى تجمعات للمياه ووجه باستمرار جهود سحب مياه الأمطار بجميع نطاق أحياء وشوارع العاصمة.

وكان قد اعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء رفع درجة حالة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الأمطار التى ضربت بعض مدن المحافظة أمس الجمعة واليوم السبت مشيرا إلى أنه إصدار تعليماته لجميع الأجهزة المعنية ورؤساء المدن بضرورة الاستمرار فى رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية.