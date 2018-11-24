الصحة: انتهينا من 54 ألف عملية جراحية من أصل 77 ألفا بقوائم الانتظار

كتب وليد عبد السلام

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الانتهاء من 54 ألفًا و598عملية جراحية من أصل 77 ألفا و826 حالة من المسجلين على الموقع الإلكتروني والخط الساخن لقوائم الانتظار، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية والتدخلات العاجلة.

واشارت وزيرة الصحة، إلى أنه بهذا المعدل فى اجراء العمليات تم الوصول إلى 300% من نسبة المستهدف خلال 4 أشهر فقط منذ بداية المبادرة وحتى الآن، حيث كان من المقرر فى بداية المبادرة استهداف 17 ألف مريض خلال 6 أشهر، الامر الذى يعد سابقة ونجاح للمبادرة.

وكشفت وزيرة الصحة والسكان، أنه جار توريد 902 قوقعة لاستخدامها فى عمليات زراعة القوقعة للاطفال من بينها 485 قوقعة تم توريدها كمرحلة أولى وجار توريد 422 أخرين خلال الايام القليلة القادمة، لافتة الى ان قوائم انتظار عمليات زراعة القوقعة وصلت إلى 700 حالة، ووفقا لهذا التوريد لن يكون هناك طفل ينتظر لاجراء زراعة القوقعة فى مصر.

ووجهت الوزيرة الشكر لطارق عامر، محافظ البنك المركزي، لدعم "المبادرة" منذ اليوم الأول لانطلاقها، مما ساعد في توفير المستلزمات اللازمة لإجراء الجراحات المختلفة، وتوفير الاعتمادات المالية للمستشفيات التى تجرى الجراحات للمواطنين، لافتة إلى أن "البنك المركزي" مستمر في دعم المبادرة طوال فترة استمرارها وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهى 3 أعوام.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحالات التي تم الانتهاء من ضمنها923 حالات جراحة أورام، و2651 حالات عظام، و11 آلف و743 رمد، و6 آلاف و471عملية قلب مفتوح، و30 ألفًا و35570 قسطرة قلبية، و2212 جراحة مخ وأعصاب، و428 زراعة قوقعة، و67 زراعة كبد، بالإضافة إلى 66 حالة زراعة كلى.

وأضاف أن إجمالي عدد المستشفيات المشاركة في قوائم الانتظار 164 مستشفى، تضمنت 99 مستشفى حكوميًا أجرت 34 ألفًا و34 عملية من إجمالي العمليات التي تم الانتهاء منها، لافتاً الى أن أعلى مستشفى تابعة لمستشفيات الوزارة قامت باجراء عمليات ضمن المبادرة، هى معهد القلب القومي بعدد4952 عملية، و ياتى فى المرتبة الثانية مستشفى معهد ناصر بعدد 3530 عملية جراحية من مختلف التخصصات، بالاضافة الى مشاركة 38 مستشفى جامعيًا، و8 مستشفيات تابعة للقوات المسلحة، و6 تابعين للشرطة، و11 مستشفى خاصًا، بالإضافة إلى مستشفيين تابعين للمجتمع المدني.

جدير بالذكر أن جميع التدخلات الجراحية التي تنفذ بالمبادرة هى بالمجان تماماً، ولا يتحمل المريض أي تكلفة مالية، مؤكداً أن الخدمة العلاجية تقدم للمريض على أعلى مستوي علاجي عاجل وفق تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي فى هذا الشأن.كما أن الوزارة تستقبل بيانات المرضى عبر الخط الساخن 15300 والذي يعمل يومياً من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساء.