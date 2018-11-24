السفير المصرى لدى صربيا يشارك بمؤتمر منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود

كتب أحمد جمعة

ألقى "عمرو الجويلي" سفير مصر لدى صربيا كلمة أمام اجتماع وزراء الثقافة للدول الأعضاء والمراقبين في منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود المنعقد فى بلجراد، مؤكداً على أهمية الدبلوماسية الثقافية، الموضوع الرئيسي للاجتماع، بالنظر إلى إسهام مصر في تشكيل الحضارة الإنسانية المتواصل على مدار العصور التاريخية، والممتد عبر مختلف الأقاليم الجغرافية، بما في ذلك مع الدول أعضاء المنظمة.

وسلط السفير عمرو الجويلى الضوء على موضوع الشباب والثقافة، كإضافة يجب أن تتناولها المنظمة فى اجتماعاتها المقبلة، عارضاً لأنشطة النسخة الثانية لمنتدى شباب العالم في شرم الشيخ، خاصة مشاركة النحاتين من العالم في تشييد النصب التذكاري لإحياء الإنسانية، ومسرح شباب العالم، والجلسات التي خصصها المنتدى لدور الفن والسينما في تشكيل المجتمعات.

وقال سفير مصر في بلجراد، إن مصر بصفتها العضو المراقب الوحيد من العالم العربى، تعتبر جسراً ممتداً جغرافياً ومتواصل حضارياً مع الدول الأعضاء في المنظمة.