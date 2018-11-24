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الحكومة البحرينية تخصص مركزا للاقتراع بانتخابات البرلمان بمطار البحرين

السبت، 24 نوفمبر 2018 09:56 ص
الحكومة البحرينية تخصص مركزا للاقتراع بانتخابات البرلمان بمطار البحرين انتخابات البحرين النيابية
رسالة المنامة مصطفى عنبر
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خصصت الحكومة البحرينية مركز الاقتراع والفرز العام بمطار البحرين الدولي، والذى شهد حضورا كبيرا من المواطنين الناخبين الذين تقدموا لاختيار مرشحيهم فى الانتخابات النيابية والبلدية (البرلمان) والتى انطلقت بعموم المملكة صباح اليوم.
 
وقد اتجهت الأعداد الكبيرة من الناخبين قبل بدء عملية الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا اليوم للتصويت في الانتخابات النيابية والبلدية للعام 2018، حيث يشهد مركز الاقتراع والفرز بمطار البحرين الدولى، إقبالا كثيفا من كافة فئات المجتمع رجالا ونساء، ليعكسوا بذلك  صورة العرس الانتخابي الخامس  والحدث الأهم  الذى تعيشه مملكة البحرين. 
وأكد المشرف على المركز الانتخابي للجنة العامة بمطار البحرين الدولي القاضي هارون الزياني،فى تصريحات صحفية أن  عملية الاقتراع فى المطار تجرى بصورة  سلسة وانسيابية، موضحا أنه تم اضافة مسارات جديدة ، حيث  تم تخصيص مسار خاص للمسافرين، ومسار آخر للعاملين فى المطار.
 
 وأشاد القاضي الزياني بالإقبال والتوافد الكبير من الناخبين ومنذ الصباح الباكر، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد حرص المواطنين البحرينيين على أداء حقهم الدستوري في التصويت ليعكس مسيرة الديمقراطية فى مملكة البحرين.
كما تم توفير كل التسهيلات للناخبين لإنجاح عملية الاقتراع والتصويت من خلال مساعدة كبار السن والمقعدين على الأدلاء بأصواتهم في الاقتراع، وذلك بتوفير الكراسي الخاصة بذلك حتى لا يكون ذلك عائقا أمام مشاركتهم في العملية الانتخابية.

 


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