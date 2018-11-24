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"الأوقاف": مؤتمر يناير يتبنى بناء شخصية الأئمة والوعاظ

السبت، 24 نوفمبر 2018 04:49 م
"الأوقاف": مؤتمر يناير يتبنى بناء شخصية الأئمة والوعاظ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت
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قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة إضافة محور "بناء شخصية الأئمة والوعاظ علميا وفكريا وثقافيا بما يشكل العقلية الجامعة لهم"، إلى محاور مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذى يعقد يومي 19 ، 20 يناير 2019م بفندق كونراد بالقاهرة برعاية رئيس الجمهورية، وبمشاركة دولية واسعة.
 
 وأكدت وزارة الأوقاف أن إضافة المحور الجديد جاء نظرا لأهمية بناء البناء الفكري والعلمي والثقافي للأئمة والخطباء والوعاظ والواعظات ، واستجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بوضع البرامج العلمية والتدريبية التي تسهم في بناء العقلية الجامعة لعلماء الدين ، وتزامنا مع افتتاح أكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والدعاة وإعداد المدربين مطلع 2019.
 

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وزاره الاوقاف

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