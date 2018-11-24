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أنور قرقاش: البحرين تعزز نهجها الدستورى عبر نجاح العملية الانتخابية

السبت، 24 نوفمبر 2018 08:47 م
أنور قرقاش: البحرين تعزز نهجها الدستورى عبر نجاح العملية الانتخابية أنور قرقاش
كتب هيثم سلامة
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أعرب أنور قرقاش، وزير الشئون الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، عن سعادته لنجاح العملية الانتخابية فى مملكة البحرين، مشيرا أن نسبة المشاركة العالية  تعكس الوعى الوطنى بأهمية الأستقرار، ونجاح البحرين نجاح للخليج العربى.

وقال أنور قرقاش، عبر تغريدة له على تويتر: "أن البحرين الشقيقة حكومة وشعبا تعزز نهجها الدستورى والمؤسسى عبر نجاح العملية الانتخابية، نسبة المشاركة العالية والوعى الوطنى بأهمية الاستقرار ورفض التدخل الخارجيى يحصن البحرين ويعززها ونجاح البحرين نجاح لنا وللخليج العربى الذى نريده".

أنور قرقاش
أنور قرقاش

يذكر أن وزير العدل بمملكة البحرين أعلن فى بيان له نقلته وكالة الأنباء البحرينية، أن نسبة المشاركة فى انتخابات البحرين بلغت 67%، مؤكدًا: "هى الأعلى فى تاريخ البلاد".

 


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وزير العدل البحرينى: نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 67%

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