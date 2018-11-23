مشادات داخل عمومية البيطريين الطارئة بعد طلب شطب نائب وزير الزراعة

شهدت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء البيطريين، مشادات كلامية بين عددا من البيطريين المشاركين بها، وذلك عقب المطالبة بشطب الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية، من عضوية النقابة، وذلك لعدم دعمها لمشاكل الطب البيطريين، ووقوفها ضد التعيينات.

فيما اعترض الدكتور خالد العامري، نقيب الأطباء البيطريين ، على ذلك قائلا: عيب، فيما أكد أعضاء الجمعية العمومية أن ذلك مطلبا من العمومية، وعلى النقابة الاستماع إلى مطالبهم.

وكان الدكتور خالد العامري، قد أعلن اعتذار الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة، عن حضور فعاليات الجمعية العمومية، لانشغالهم بأعمال أخرى.